رسالة هامة من مرتضى منصور لنجوم الزمالك تعقيباً على خيبة الأمل في الكونفدرالية

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة جديدة في غاية الأهمية إلى كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك على هامش المران الجماعي لأبناء القلعة البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 في مقر نادي الزمالك.

فمن خلال جلسة خاصة جمعت بين المستشار مرتضى منصور وبين كافة لاعبي فريق الزمالك اليوم الأربعاء، قام المستشار مرتضى منصور بالحديث مع اللاعبين حول خيبة الأمل التي عاشها نادي الزمالك حتى هذه اللحظة في دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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حيث أكد المستشار مرتضى منصور لكافة لاعبي فريق الزمالك أنه لا يزال يثق في قدرتهم على التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك على الرغم من فشل الفارس الأبيض في تحقيق أي فوز حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 3 جولات من دور المجموعات.

وفي السياق ذاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على ضرورة التمتع بروح قتالية لا مثيل لها على الإطلاق في المباريات الثلاثة المتبقية لفريق الزمالك في دور المجموعات، وذلك حتى ينجح في حصد النقاط الكاملة من هذه المباريات جميعاً.

وفي ختام الجلسة أكد المستشار مرتضى منصور أن عودة فريق الزمالك من جديد للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، سوف يكون بأقدام اللاعبين فقط لا غير انطلاقاً من المباراة القادمة أمام المضيف فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

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