تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من النصر والشباب في مباراة اليوم بالدوري السعودي

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يستعد فريق النصر لملاقاة مضيفه فريق الشباب في مساء اليوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والشباب تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر والشباب منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الشباب:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: حمد آل منصور / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: عبد الله الخيبري / دوس سانتوس / نور الدين امرابط / يحيى الشهري / جوليانو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الشباب المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: حسن معاذ / فاليريِكا جامَان / جمال الدين العمري / محمد سالم / عبد الملك الشمري.

خط الوسط: لويس أنطونيو دي سوزا / عبدالمجيد الصليهم / مبارك بوصوفة.

خط الهجوم: بوباكار / خالد الكعبي.

المدير الفني: الروماني ماريوس سوموديكا.

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