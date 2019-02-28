فالنسيا في صدام مرتقب اليوم مع ريال بيتيس بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يستعد فريق فالنسيا لملاقاة ضيفه فريق ريال بيتيس في مساء اليوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فالنسيا وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة فالنسيا وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فالنسيا وريال بيتيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة فالنسيا وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق فالنسيا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ريال بيتيس:

حراسة المرمى: لويس نيتو.

خط الدفاع: كريستيانو بيتشيني / غابرييل باوليستا / فاكوندو رونكاليا / خوسيه لويس غايا.

خط الوسط: داني باريخو / كوندوغبيا / كارلوس سولير / دينيس تشيرشيف.

خط الهجوم: جونزالو غيديس / رودريغو مورينو.

المدير الفني: الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال بيتيس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: باو لوبيز.

خط الدفاع: سيدني / خافي غارسيا / مارك بارترا.

خط الوسط: خواكين سانشيز / ويلفريد كابتوم / ويليام كارفاليو / أندريس غواردادو.

خط الهجوم: سيرخيو كاناليس / جيوفاني لو سيلسو / سيرخيوُ ليون.

المدير الفني: الإسباني كيكي سيتيان.

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