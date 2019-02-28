الأهلي يواصل تحضيراته استعداداً لملاقاة بتروجيت في الدوري المصري

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019 تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك في إطار استعداده لمباراته القادمة أمام نظيره فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد شهد مران فريق الأهلي اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة تألق النجم المغربي وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر بشكل ملفت للغاية، وهو ما يؤكد بدوره على جاهزيته من جديد من أجل المشاركة في المباريات بعدما تعافى من الإصابة بشكل كامل.

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كما شهد مران المارد الأحمر أيضاً حضور النجم المخضرم حسام عاشور دون أن يُشارك في التدريبات، علماً بأن عودته من جديد للمشاركة بشكل طبيعي رفقة زملائه في التدريبات بات وشيكاً للغاية في ظل اقتراب تعافيه من الإصابة.

وتُقام مباراة الأهلي وبتروجيت القادمة في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 4 مارس 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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