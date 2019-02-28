انتقادات حادة لمحمد صلاح من الجماهير المصرية بسبب صورة على تويتر !

Advertisements

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019 إلى انتقادات حادة للغاية من طرف الجماهير المصرية، وذلك بسبب صورة قام النجم المصري محمد صلاح بنشرها اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

حيث قام النجم المصري محمد صلاح بنشر صورة خاصة به وهو يبتسم ضاحكاً دون أي تعليق عليها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وهو ما أدى إلى تعرضه إلى انتقادات حادة للغاية من طرف جميع متابعيه دون أي استثناء على الإطلاق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

Advertisements

وجاءت هذه الانتقادات الحادة للنجم المصري محمد صلاح بسبب الحادث الأليم الذي تعرضت له جمهورية مصر العربية في يوم أمس الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019، والذي كان تحديداً في محطة مصر الخاصة بالقطارات “السكة الحديد” من خلال حدوث انفجار هائل في إحدى القطارات أثناء تواجده داخل المحطة.

وهو الحادث الأليم الذي أسفر عن سقوط حوالي 20 شهيداً حتى هذه اللحظة إضافة إلى أكثر من 40 مصاباً، مما جعل الجميع داخل جمهورية مصر العربية أو حتى خارجها في حالة حزن لا مثيل على الإطلاق بسبب ذلك الحادث المروع، وهو الأمر الذي تعامل معه النجم المصري محمد صلاح بتجاهل كبير من خلال نشره هذه الصورة الخاصة به بدون مقدمات.

إقرأ أيضاً: الأهلي يواصل تحضيراته استعداداً لملاقاة بتروجيت في الدوري المصري