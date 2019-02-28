بعد نهاية مران اليوم..إصابات جديدة في صفوف الأهلي قبل مواجهة بتروجيت

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شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019 تعرض بعض نجوم القلعة الحمراء إلى إصابات جديدة، وذلك على هامش تحضيرات فريق الأهلي استعداداً لمباراته القادمة أمام نظيره فريق بتروجيت في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث شهد مران فريق الأهلي اليوم الخميس تعرض النجم شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي إلى إصابة غريبة دون أن يحتك معه أي لاعب آخر على الإطلاق لحظة الإصابة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه غادر أيضاً المران مباشرة رفقة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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وفي السياق ذاته أيضاً اشتكى النجم عمرو السولية متوسط ميدان فريق الأهلي من بعض الألم في في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في المران الجماعي اليوم الخميس، مما جعله يُغادر هو أيضاً التدريبات بشكل فوري من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية اللازمة.

كما تعرض اللاعب إسلام محارب متوسط ميدان فريق الأهلي بدوره إلى الإصابة بكدمة خفيفة في المران الجماعي اليوم الخميس، إلا أنه سرعان ما عاد لاستكمال بقية التدريبات بشكل طبيعي للغاية دون أي شكوى على الإطلاق.

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