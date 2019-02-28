موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي الجمعة 1/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه وجاره فريق الاتحاد في مساء يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2019 في ديربي مدينة جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق ديربي جدة، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق نادي الاتحاد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والاتحاد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والاتحاد في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

موعد مباراة الأهلي والاتحاد، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه وجاره فريق الاتحاد في مساء يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2019 في ديربي مدينة جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد، سوف تكون مباراة الأهلي والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

آخر تحضيرات الأهلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والاتحاد، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وجاره فريق الاتحاد في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التصالح مع جماهيره في ظل عدم استقرار نتائج الفريق منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

وفي بداية الموسم الحالي كانت طموحات جماهير النادي الأهلي تتمثل في المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب سواء المحلية أو حتى القارية وخاصة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ولكن ومع مرور الأسابيع فقدت جماهير الأهلاوية كل آمالها في لاعبي فريق الأهلي في ظل المستوى غير المستقر المقدم من طرف اللاعبين في كل أسبوع.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الأهلي لا يزال مُتبقي لديه ما يُنافس عليه في الموسم الحالي، وذلك من خلال الصراع بكل قوة على أربع جبهات أخرى بعيداً عن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

حيث يُنافس فريق الأهلي حتى الآن على كلاً من لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى لقب كأس ولي العهد السعودي، وأيضاً لقب دوري أبطال آسيا، وأخيراً لقب كأس زايد للأندية الأبطال، وهو الأمر الذي يُعطي بعض الأمل نوعاً لجماهير النادي الأهلي في الخروج بلقب وحيد فقط على أقل تقدير مع نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وجاره فريق الاتحاد في ديربي جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / باولو دياز / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نوح الموسى / حسين المقهوي / نيكولاي ستانسيو / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

آخر تحضيرات الاتحاد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والاتحاد، يدخل فريق الاتحاد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه وجاره فريق الاتحاد في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الخروج من وضعيته الكارثية التي يعيش فيها منذ مطلع الموسم الحالي.

ويبقى الأمر الصادم للغاية لكل عشاق نادي الاتحاد بشكل خاص ولكل عشاق كرة القدم السعودية بشكل عام، أن العميد يُنافس في الموسم الحالي بكل قوة ليس على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وإنما من أجل تفادي الهبوط إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي مع نهاية الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن معنويات فريق الاتحاد ليست في أفضل حال على الإطلاق طوال الموسم الحالي، ولكن الأمور تأزمت بشكل أكبر في مطلع الأسبوع الحالي بعدما خسر فريق الاتحاد مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية على يد غريمه التقليدي فريق الهلال.

وهي الخسارة التي زادت من نوبة الغضب بين جماهير نادي الاتحاد، وخاصة وأن تكرار تعثر فريق الاتحاد في الجولات الماضية من عمر المسابقة، سوف يؤدي مباشرة مع الوقت لفقدانه كامل حظوظه في البقاء ضمن أندية الصفوة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من أن فريق الاتحاد لا يزال يُنافس في الموسم الحالي على عدة جبهات أخرى هامة للغاية، والتي يأتي في مقدمتها كلاً من مسابقة دوري أبطال آسيا إضافة إلى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن هبوط فريق الاتحاد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي سوف يُعتبر بمثابة الكارثة الرياضية الكبرى على النادي وجماهيره الغفيرة.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الاتحاد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة اتحادية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وجاره فريق الأهلي في ديربي جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / مروان دا كوستا / منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / جمال باجندوح / عبدالعزيز البيشي / فهد المولد / غاري رودريغيز.

خط الهجوم: ألكسندر بريِجوفيتش.

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