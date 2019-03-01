تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والاتحاد في مباراة ديربي جدة اليوم

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية في مساء اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه وجاره فريق الاتحاد في ديربي جدة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة ديربي جدة اليوم أمام ضيفه وجاره فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / باولو دياز / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نوح الموسى / حسين المقهوي / نيكولاي ستانسيو / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة ديربي جدة اليوم أمام مضيفه وجاره فريق الأهلي:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / مروان دا كوستا / منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / جمال باجندوح / عبد العزيز البيشي / فهد المولد / غاري رودريغيز.

خط الهجوم: ألكسندر بريِجوفيتش.

المدير الفني: الكرواتي سلافين بيليتش.

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