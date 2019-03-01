تعرف على قائمة ريال مدريد في مباراته القادمة أمام برشلونة بالدوري الإسباني

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كشف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد في مساء اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مساء يوم غداً السبت الموافق 2 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو فييرا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / ماركو أسينسيو / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.

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