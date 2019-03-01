ليونيل ميسي على رأس قائمة برشلونة استعداداً لمواجهة ريال مدريد بالدوري الإسباني

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة في مساء اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، على أن تُقام تحديداً في مساء يوم غداً السبت الموافق 2 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية.

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وجاءت قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز / مالكوم.

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