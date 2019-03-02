ِموعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزيِ اليوم السبت 2/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في إحدى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن، إضافة إلى عشاق نادي أرسنال وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسِنال وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في إحدى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات أرسنال وتوتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تعزيز موقفه بخصوص تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من بوابة المركز الرابع.

ولا شك أن فريق أرسنال قد استفاد بشكل واضح للغاية في الأسابيع القليلة الماضية من تعثر جميع منافسيه على المركز الرابع في الترتيب، وهو ما جعله يرتقي بشكل سريع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق أرسنال جيداً أن الأمور لم تُحسم بعد، وخاصة وأن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال مُتبقي فيها 10 جولات كاملة انطلاقاً من هذه الجولة، علماً بأن فريق أرسنال ينتظره في تلك الفترة المتبقية من عمر الموسم اختبارات في غاية التعقيد.

ويبقى الأمر المؤكد أن فريق أرسنال سوف يكون هدفه الرئيسي في الموسم الحالي، هو التتويج بلقب الدوري الأوروبي وليس محاولة المنافسة غير المضمونة على المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / أرون رامسي / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع ليس مثالياً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة بعدما تعرض فريق السبيرز إلى الخسارة في آخر مباراتين خاضهما في المسابقة.

وبكل تأكيد قضت هذه النتائج السلبية على جميع آمال فريق توتنهام هوتسبير في إمكانية المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، حيث أصبح الفارق حالياً بينه وبين فريق ليفربول صاحب الصدارة 9 نقاط كاملة.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن حظوظ فريق توتنهام هوتسبير لا تزال قائمة بنسبة ضئيلة نوعاً ما، وخاصة وأن احتمالية تعثر فريق ليفربول أو حتى مُطارده المباشر فريق مانشستر سيتي واردة للغاية فيما تبقى من مباريات من عمر الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / هاري وينكس / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: سون هيونغ مين / هاري كين.

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