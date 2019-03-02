القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام اليوم السبت 2/3/2019 في الدوري الإنجليزي

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال، إضافة إلى عشاق نادي توتنهام هوتسبير وأيضاً عشاق النجم الإنجليزي هاري كين لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، يرغب كل عاشق لنادي أرسنال وأيضاً كل عاشق لنادي توتنهام هوتسبير في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة أرسِنال وتوتنهام هوتسبير اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي أرسنال وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير متابعة مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD14 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي أرسنال إضافة إلى عشاق نادي توتنهام هوتسبير وأيضاً عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة أرسِنال وتوتنهام هوتسبير اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019، وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

وكانت مباراة الدور الأول من عمر الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد انتهت على وقع فوز فريق أرسنال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على حساب ضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

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