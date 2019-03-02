تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو اليوم بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق برشلونة في كلاسيكو الأرض، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة تحديداً في تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / خيسوس فاييخو / سيرجيو ريجوُلون / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: فالفيردي / كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو / توني كروس / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / جاريث بيل.

خط الهجوم: ماريانو دياز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / نيلسون سيميدو / صامويل أومتيتي / جيرارد بيكيه / جوردي ألبا / كليمنت.

خط الوسط: أرتورو فيدال / سيرجيو بوسكيتس / كارلوس ألينا / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / مالكوم.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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