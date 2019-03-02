أرسِنال في صدام مرتقب اليوم مع توتنهام بالدوري الإنجليزي..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير ضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال في ديربي العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة الديربي اليوم أمام مضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / أرون رامسي / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة الديربي اليوم أمام ضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / هاري وينكس / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: سون هيونغ مين / هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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