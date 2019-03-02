تعرف على أبرز التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم انطلاقاً من الموسم المقبل

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لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جاني إنفانتينو يُحاول جاهداً أن يقوم بتطوير كرة القدم على مستوى كافة أنحاء العالم، وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم والتي سوف يتم تطبيقها بشكل رسمي انطلاقاً من الموسم المقبل على مستوى جميع المسابقات العالمية.

وتأتي هذه التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم في الإطار التحكيمي، وذلك من أجل سد بعض الثغرات التحكيمية التي يُحاول أن يستغلها أي نادي من أجل تحقيق الفوز في المباراة، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم.

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وإليكم الآن التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم انطلاقاً من الموسم المقبل:

اللاعب المستبدل يخرج من أرض الملعب من أقرب نقطة إلى خط التماس.

تم إلغاء قانون منع لمس الكرة من داخل منطقة الجزاء في ركلة المرمى، وذلك بشرط تواجد الجميع خارج منطقة الجزاء وقت لمس ركلة المرمى.

تطبيق البطاقات الصفراء وأيضاً الحمراء على الجهاز الفني والجهاز الإداري لأي نادي.

يتم احتساب خطأ على أي لمسة يد للفريق الحائز على الكرة حتى وإن كانت اللمسة غير مقصودة.

إذا لمست الكرة الحكم لن يتم استئناف اللعب بل سوف يتم عمل إسقاط بين الفريقين.

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