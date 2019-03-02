موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 3/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه وجاره فريق إيفرتون في مساء يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 في ديربي الميرسيسايد على ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وإيفرتون في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه وجاره فريق إيفرتون في مساء يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 في ديربي الميرسيسايد على ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، سوف تكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وإيفرتون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه وجاره فريق إيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل استعادة صدارة الترتيب من جديد بعدما خطفها منه بشكل مؤقت فريق مانشستر سيتي إثر فوزه في هذه الجولة على حساب مضيفه فريق بورنموث.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن فوزه في مباراة ديربي الميرسيسايد سوف يفتح له الباب واسعاً من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1990، وخاصة وأن فريق ليفربول قد عانى بشكل واضح للغاية في جميع المباريات الكبيرة التي خاضها منذ مطلع العام الحالي 2019 على مستوى كافة المسابقات سواء المحلية أو خاصة القارية.

ولكن تكمن الأزمة الآن أن تعثر فريق ليفربول في هذه المباراة سواء بالخسارة أو حتى بالسقوط في فخ التعادل، سوف يضمن مباشرة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح فريق مانشستر سيتي.

ومن المؤكد أن ذلك سوف يعني بالتالي استحالة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بالنسبة إلى فريق ليفربول، وخاصة في ظل العروض المثالية التي يُقدمها فريق مانشستر سيتي منذ مطلع العام الحالي 2019 بعكس ما هو عليه الحال تماماً مع فريق ليفربول.

ويبقى الأمر المعقد على الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، أن فريقه بات لا يُجيد مواجهة الأندية الكبيرة تحت أي ظرف من الظروف سواء خارج أرضه أو حتى داخل أرضه، وهو ما يؤكد بدوره على صعوبة مباراة ديربي الميرسيسايد القادمة أمام مضيفه وجاره فريق إيفرتون.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه وجاره فريق إيفرتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني / محمد صلاح / دانييل ستوريدج.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق إيفرتون قبل خوضه مباراة ديربي الميرسيسايد أمام ضيفه وجاره فريق ليفربول، وذلك على الرغم من النتائج السلبية التي حققها فريق التوفيز في الآونة الأخيرة.

ولكن وفي الوقت ذاته يجد فريق إيفرتون نفسه حالياً في المركز التاسع في الترتيب، مما يجعله بعيداً بشكل واضح للغاية عن الصراع من أجل تفادي الهبوط إلى دوري البطولة الإنجليزية في نهاية الموسم الحالي.

وبالتالي فإن فريق إيفرتون سوف يخوض مباراة ديربي الميرسيسايد بدون أي ضغوطات على الإطلاق بعكس فريق ليفربول، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق إيفرتون في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، هو محاولة إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي في إحدى المراكز المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم القادم.

إقرأ أيضاً: تعرف على أبرز التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم انطلاقاً من الموسم المقبل