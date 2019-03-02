موعد مباراة يوفنتوس ونابولي بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأحد 3/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق نابولي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإيطالية في مساء يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 على ملعب سان باولو في مدينة نابولي على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس، إضافة إلى عشاق نادي نابولي وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس ونابولي في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق نابولي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإيطالية في مساء يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 على ملعب سان باولو في مدينة نابولي على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، سوف تكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس ونابولي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق نابولي في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم الصراع بشكل نهائي على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً مدى أهمية فوزه في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه، ويكفي الإشارة فقط إلى أن ذلك الانتصار سوف يجعل فريق يوفنتوس يرفع الفارق بينه وبين فريق نابولي صاحب المركز الثاني في الترتيب إلى 13 نقطة كاملة.

وهو الأمر الذي يعني بدوره أن تتويج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي بات مسألة وقت فقط لا غير، علماً بأن ذلك سوف يُساعد فريق يوفنتوس بنسبة كبيرة للغاية من أجل التركيز في صراعه على مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث ينتظر فريق يوفنتوس صدام ناري للغاية مع ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب أليانز في مدينة تورينو الأسبوع المقبل، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز مفاجئ للغاية لمصلحة فريق الروخي بلانكوس بثنائية نظيفة.

ومن جانبه كشف الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق نابولي، حيث جاءت قائمة فريق السيدة العجوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / مارتن كاسيريس / أليكس ساندرو / أندريا بارزالي / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق نابولي في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق يوفنتوس، وخاصة وأن فريق الجنوب الإيطالي قد ضمن بنسبة كبيرة للغاية المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن طموح فريق نابولي لا يقتصر على ذلك الأمر فحسب، بل إن فريق نابولي يسعى أيضاً لإحياء آماله من جديد في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وخاصة وأن فوزه في هذه المباراة سوف يجعل الفارق يتقلص بينه وبين فريق يوفنتوس إلى 7 نقاط فقط لا غير.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / فوزي غولام.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / فابيان رويز.

خط الوسط: لورنزو إنسيني / دريس ميرتينز / أركاديوُش ميليك.

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