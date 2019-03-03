موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في كأس الكونفدرالية اليوم الأحد 3/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي في مساء اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 على أرض دولة أنجولا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وبترو أتليتكو في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي في مساء اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 على أرض دولة أنجولا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبترو أتليتكو تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، سوف تكون مباراة الزمالك وبترو أتليتكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وبترو أتليتكو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق بترو أتليتكو في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إحياء آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد يُدرك فريق الزمالك جيداً أن مهمته باتت في غاية التعقيد، وخاصة بعدما فشل في تحقيق الانتصار في أول 3 جولات من دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك من خلال تعرضه إلى الخسارة في مباراة واحدة إضافة إلى سقوطه في فخ التعادل في مباراتين.

ويبقى الأمر المؤكد هو إقصاء فريق الزمالك مبكراً منذ دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك في حالة تعثره في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بترو أتليتكو سواء من خلال تعرضه إلى الخسارة أو حتى سقوطه في فخ التعادل.

وعلى الرغم من مرارة ذلك الإقصاء المبكر من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، إلا أن جماهير القلعة البيضاء لن تكون في غاية الحزن على ذلك، وخاصة وأن فريق الزمالك يُنافس بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الزمالك قد تربع على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم، علماً بأن الغريم التقليدي فريق الأهلي بات على بُعد أربع نقاط فقط لا غير من مركز الصدارة.

وهو ما يعني بالتالي أن الأسابيع المتبقية في مسابقة الدوري المصري الممتاز من عمر الموسم الحالي، سوف تكون في غاية الصعوبة على قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، مما يجعل فريق الزمالك في حاجة ماسة إلى خدمات جميع لاعبيه دون تعرض أي لاعب منهم إلى الإصابات أو حتى الإجهاد.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم المرتقبة أمام مضيفه فريق بترو أتليتكو، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حازم إمام / حمدي النقاز / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / بهاء مجدي.

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / عبد الله جمعة / مصطفى زيزو / يوسف أوباما / أيمن حفني / إبراهيم حسن / أحمد مدبولي.

خط الهجوم: خالد بوطيب / عمر السعيد / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق بترو أتليتكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / أيمن حفني / يوسف أوباما.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً للغاية بالنسبة إلى فريق بترو أتليتكو قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الزمالك، وخاصة وأن فريق بترو أتليتكو سوف يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، وذلك بعد أن أجبر فريق الزمالك على تقاسم النقاط فيما بينهما في الأسبوع الماضي ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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