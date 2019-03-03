رسمياً: قرار هام من الزمالك بخصوص نجمه محمود عبد المنعم كهربا

Advertisements

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 قراراً رسمياً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

حيث قرر مجلس إدارة نادي الزمالك رفع الإيقاف بشكل رسمي عن النجم محمود عبد المنعم كهربا، وذلك بعدما تم الانتهاء من التحقيق معه بشكل نهائي في واقعة البصق على أحد جماهير القلعة البيضاء في المباراة الماضية أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

Advertisements

ومن خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قد اكتفى فقط بتوقيع عقوبة مالية على النجم محمود عبد المنعم كهربا.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار أمير مرتضى منصور إلى أنه قد تم إخطار السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بقرار مجلس إدارة النادي، على أن يكون قرار إشراك اللاعب من عدمه في المباراة القادمة أمام فريق المقاولون العرب بيد المدير الفني فقط لا غير.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في كأس الكونفدرالية اليوم الأحد 3/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة