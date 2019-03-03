تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وإيفرتون في مباراة اليوم بمشاركة “محمد صلاح”

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يشهد ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إيفرتون ضيفه فريق ليفربول في ديربي الميرسيسايد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة ديربي الميرسيسايد اليوم أمام مضيفه وجاره فريق إيفرتون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / دانييل ستوريدج.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق إيفرتون المتوقع في مباراة ديربي الميرسيسايد اليوم أمام ضيفه وجاره فريق ليفربول:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: سيموس كولمان / مايكل كين / فيل جاغيلكا / لوكاس دينيه.

خط الوسط: مورجان شنايدرلين / إدريسا غاي / ثيو والكوت / غيلفي سيغوردسون / ريتشارليِسون.

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين.

المدير الفني: البرتغالي ماركو سيلفا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ليفربول وإيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور أول 28 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 69 نقطة.

المركز العاشر: فريق إيفرتون، يمتلك في رصيده 36 نقطة.

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