الزمالك في مهمة صعبة اليوم أمام بترو أتليتيكو بكأس الكونفدرالية..تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

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تشهد أرض دولة أنجولا في مساء اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بترو أتليتكو الأنجولي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبترو أتليتكو تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وبترو أتليتكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بترو أتليتيكو:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمد حسن / محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / أيمن حفني / مصطفى زيزو / أحمد مدبوليِ / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد / حميد أحداد / خالد بوطيب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بترو أتليتيكو:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / أيمن حفني / يوسف أوباما.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الزمالك وبترو أتليتكو على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 52 نقطة، خاض 21 مباراة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الثاني: فريق بترو أتليتكو، يمتلك في رصيده 31 نقطة، خاض 15 مباراة، الدوري الأنجولي الممتاز.

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