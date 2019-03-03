تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس ونابولي في مباراة اليوم بمشاركة “كريستيانو رونالدو”

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يشهد ملعب سان باولو في مدينة نابولي على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 مباراة منتظرة، وذلك حينما يستقبل فريق نابولي ضيفه فريق يوفنتوس في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإيطالية، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / بِنسوليو / ماتيا بيرين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / دانييلي روجاني / أندريا بارزالي / سبينازولا / أليكس ساندرو.

خط الوسط: رودريجو بِنتانكور / بليز ماتويدي / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندزوكيتش / باولو ديبالا / كين / كريستيانو رونالدو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وإليكم الآن تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / فوزي غولام.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / فابيان رويز.

خط الهجوم: لورنزو إنسيني / دريس ميرتينز / أركاديوُش ميليك.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من يوفنتوس ونابولي في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 69 نقطة.

المركز الثاني: فريق نابولي، يمتلك في رصيده 56 نقطة.

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