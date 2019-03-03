Advertisements

يترقب عشاق النادي الأهلي في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر مارس الحالي على كافة المستويات، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد مباريات الأهلي في شهر مارس 2019، علماً بأن فريق الأهلي سوف يخوض في شهر مارس الحالي أربع مباريات فقط لا غير، وذلك بواقع مباراتين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى مباراتين أيضاً ولكن في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وإليكم الآن موعد مباريات الأهلي في شهر مارس 2019 محلياً وقارياً:

فريق الأهلي / فريق بتروجيت، الإثنين 4 مارس 2019، الدوري المصري الممتاز، الأسبوع السادس والعشرين، ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيتا كلوب الكونغولي / فريق الأهلي، السبت 9 مارس 2019، دوري أبطال أفريِقيا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق شبيبة الساورة الجزائري، 16 مارس 2019، دوري أبطال أفريِقيا، الجولة السادسة من دور المجموعات، ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الزمالك / فريق الأهلي، 30 مارس 2019، الدوري المصري الممتاز، مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع عشر، ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس ونابولي في مباراة اليوم بمشاركة “كريستيانو رونالدو”