مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري المصري

Advertisements

كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق بتروجيت في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي وبتروجيت في مساء يوم غداً الإثنين الموافق 4 مارس 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

Advertisements

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الهامة سواء بسبب الإصابة أو حتى لأسباب فنية، حيث تمثلت الغيابات على النحو التالي:

وليد سليمان / حسام عاشور / شريف إكرامي / محمد محمود / عمرو جمال / محمد نجيب / باسم علي / عمرو السولية / صالح جمعة / محمود وحيد / أحمد حمودي / أحمد الشيخ / أحمد علاء / محمد شريف / سعد الدين سمير / إسلام محارب.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / أحمد طارق / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / رامي ربيعة / علي معلول / أحمد فتحي.

خط الوسط: كريم نيدفيد / هشام محمد / حمدي فتحي / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور أجايي / جيِرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو / صلاح محسن.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات الأهلي في شهر مارس 2019 محلياً وقارياً