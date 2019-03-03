موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري الاثنين 4/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وبتروجيت في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، سوف تكون مباراة الأهلي وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي وبتروجيت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي وبتروجيت والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الاقتراب أكثر من غريمه التقليدي فريق الزمالك الذي يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز منذ مطلع الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً مدى أهمية تحقيق الفوز في هذه المباراة القادمة أمام ضيفه فريق بتروجيت، وخاصة وأن ذلك الانتصار سوف يجعل الفارق بينه وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك يتقلص إلى نقطة واحدة فقط لا غير مع مباراة أقل لفريق الزمالك.

ومن المؤكد أن صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز باتت قريبة للغاية من فريق الأهلي بعكس ما كان عليه الحال طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم الحالي، ولعل ما يُساهم أكثر في ذلك هو مباراة القمة بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، والتي سوف تُقام في نهاية شهر مارس الحالي.

ويُعتبر شهر مارس الحالي مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق الأهلي بعكس ما كان عليه الحال طوال الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المارد الأحمر لن يخوض في الشهر الحالي سوى أربع مباريات فقط لا غير على مستوى كافة المسابقات.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق الأهلي سوف ينعم بفترة راحة تصل تقريباً إلى 10 أيام كاملة لكافة لاعبيه غير الدوليين، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي القادمة بداية من الأسبوع الثالث من شهر مارس الحالي، وهو الأمر الذي سوف يجعل فريق الأهلي يبدأ شهر أبريل بروح جديدة وربما بقائمة كاملة دون أي غيابات على الإطلاق بسبب الإصابات.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بتروجيت، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / أحمد طارق.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / أحمد فتحي.

خط الوسط: حمدي فتحي / كريم نيدفيد / هشام محمد / ناصر ماهر / رمضان صبحي / جيِرالدو دا كوستا / حسين الشحات / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بتروجيت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / حمدي فتحي / جيرالدو دا كوستا / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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