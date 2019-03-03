موعد مباراة الاتحاد والريان القطري في دوري أبطال آسيا الاثنين 4/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتحاد والريان القطري، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة ضيفه فريق الريان القطري في ديربي خليجي منتظر في مساء يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الاتحاد وأيضاً عشاق نادي الريان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الاتحاد والريان القطري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والريان.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الاتحاد والريان القطري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والريان في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد والريان

موعد مباراة الاتحاد والريان القطري، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة ضيفه فريق الريان القطري في ديربي خليجي منتظر في مساء يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والريان تحديداً في تمام الساعة 19:35 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:35 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد والريان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الاتحاد والريان، سوف تكون مباراة الاتحاد والريان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الاتحاد والريان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الاتحاد والريان القطري، يدخل فريق الاتحاد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق الريان في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة في ظل الوضعية الكارثية التي يمر بها العميد على الصعيد المحلي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الاتحاد يُصارع قبل 3 أشهر من نهاية الموسم الحالي من أجل تفادي الهبوط من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو الأمر الذي دفع إدارة نادي الاتحاد لإجراء تعديل جديد على منصب المدير الفني لفريق الاتحاد، وذلك من خلال إقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش ومن ثم تعيين المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا بدلاً منه.

ويبقى الأمر المؤكد أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لا يملك عصا سحرية من أجل إخراج فريق الاتحاد من وضعيته المعقدة محلياً، إلا أن الميزة الكبرى تكمن في أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا سبق له وأن كان مديراً فنياً لفريق الاتحاد قبل مطلع الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي يجعله مرشحاً لانقاذ فريق الاتحاد من الهبوط في نهاية الموسم الحالي، إضافة إلى المنافسة بكل قوة على لقب دوري أبطال آسيا في ظل امتلاك فريق الاتحاد كافة الإمكانيات التي سوف تُساعده على ذلك.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق الريان قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق الاتحاد، وخاصة وأن فريق الريان مرتاح تماماً على الصعيد المحلي في مراكز المقدمة، مما سوف يجعله بالتالي يخوض مشواره في مسابقة دوري أبطال آسيا بعزيمة كبيرة للغاية وبدون أي ضغوطات على الإطلاق.

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