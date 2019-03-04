تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام بتروجيت بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي حامل اللقب ضيفه فريق بتروجيت، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وبتروجيت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بتروجيت:

حراسة المرمى: علي لطفي / محمد الشناوي / أحمد طارق.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / محمد هاني / علي معلول / أيمن أشرف.

خط الوسط: كريم نيدفيد / حمدي فتحي / ناصر ماهر / هشام محمد / جيرالدو دا كوستا / رمضان صبحي / حسين الشحات / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن / مروان محسن / وليد أزارو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بتروجيت:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / حمدي فتحي / جونيور أجايي / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وإليكم الآن قائمة فريق بتروجيت الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: علي فرج / محمد أبو النجا / محمد صبحي.

خط الدفاع: حمادة طلبة / أحمد عبد الرسول / أحمد السباعي / إبراهيم القاضي / حسام حسن.

خط الوسط: أحمد عفيفي / حميد ماو / محمود عماد / أحمد لالا / أحمد تمساح / علي عيد / مؤمن إبراهيم / أحمد العجوز / محمد فييرا / أحمد سالم صافي / أحمد زولا.

خط الهجوم: عبد الرحمن السويسي / محمود صلاح / كريس جادي.

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