النصر في صدام مرتقب اليوم مع الوصل بدوري أبطال آسيا..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة مضيفه فريق الوصل الإماراتي في مساء اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019 في ديربي خليجي مرتقب على ملعب زعبيل في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والوصل تحديداً في تمام الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر والوصل منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الوصل:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: عبد الله الخيبري / دوس سانتوس / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الوصل المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: حميد النجار.

خط الدفاع: سالم جمعة / عبد الله جاسم / وليد إسماعيل / عبد الله الجنيبي.

خط الوسط: خميس إسماعيل / علي سالمين / علي صالح / فابيو دي ليما.

خط الهجوم: كايو / فينيسيوس دي ليما.

المدير الفني: الروماني لوران ريجيكامف.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من النصر والوصل على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق النصر، يمتلك في رصيده 49 نقطة، خاض 22 جولة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز العاشر: فريق الوصل، يمتلك في رصيده 20 نقطة، خاض 17 جولة، دوري الخليج العربي.

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