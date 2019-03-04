تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والريان في مباراة اليوم بدوري أبطال آسيا

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية في مساء اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الاتحاد السعودي ضيفه فريق الريان القطري في ديربي خليجي مرتقب، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والريان تحديداً في تمام الساعة 20:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:35 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 19:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والريان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الريان:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / عبد الله العمار / منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / جمال باجندوح / فهد المولد / كارلوس فيلانويفا / غاري رودريغيز.

خط الهجوم: ألكسندر بريِجوفيتش.

المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الريان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: فهد يونس.

خط الدفاع: عوض / غونزالو فييرا / تراوري / العلوي.

خط الوسط: أحمد عبد المقصود / عبد الرحمن الكربي / كو ميونغ جين / رودريجو تاباتا / لوكا بورجيس.

خط الهجوم: غيلمين ريفاس.

المدير الفني: البرازيلي يوري دي سوزا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الاتحاد والريان على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الخامس عشر: فريق الاتحاد، يمتلك في رصيده 16 نقطة، خاض 22 جولة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز الرابع: فريق الريان، يمتلك في رصيده 30 نقطة، خاض 18 جولة، دوري نجوم قطر.

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