موعد مباراة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 5/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية لملاقاة ضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وأيضاً عشاق نادي أياكس أمستردام، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وأياكس أمستردام في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية لملاقاة ضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، سوف تكون مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وأياكس أمستردام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق أياكس أمستردام في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره إضافة إلى ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فوز الفريق الملكي في مباراة الذهاب قبل أسبوعين من الآن بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، سوف يجعل مهمته في مباراة الإياب سهلة نوعاً ما بالرغم من الإمكانيات الفنية المميزة التي يمتلكها فريق أياكس أمستردام في صفوفه.

ومن المؤكد أن فريق ريال مدريد سوف يسعى للخروج من دائرة الشك من بوابة هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق أياكس أمستردام، وذلك بعدما تعرض الفريق الملكي إلى الخسارة في مباراة كلاسيكو الأرض على يد غريمه التقليدي فريق برشلونة في مناسبتين على التوالي في ظرف 4 أيام فقط لا غير.

حيث خسر فريق ريال مدريد الكلاسيكو الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا، ومن ثم جاءت الخسارة الثانية بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وهي النتائج التي تسببت في تسريب حالة لا مثيل لها من الإحباط لكافة عشاق النادي الملكي في كل مكان حول العالم، وخاصة وأن هذه الخسائر جاءت على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، إضافة إلى أنها قد أفقدت فريق ريال مدريد كامل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وأيضاً ضمنت إقصائه من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويبقى الأمر المؤكد أن المباراة القادمة المرتقبة لفريق ريال مدريد أمام ضيفه فريق أياكس أمستردام، سوف تكون هي مباراة الموسم بالنسبة إلى الفريق الملكي، وخاصة وأن فريق ريال مدريد لم يعد أمامه أي لقب لكي يُنافس عليه في الموسم الحالي سوى لقب دوري أبطال أوروبا فقط لا غير، علماً بأن فريق ريال مدريد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات سابقة من أصل آخر 5 مواسم.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق أياكس أمستردام على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق أياكس أمستردام في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق أياكس أمستردام سوف يخوض هذه المباراة المرتقبة بدون أي ضغوطات على الإطلاق بعكس ما هو عليه الحال تماماً بالنسبة إلى الفريق الملكي.

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