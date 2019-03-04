الأهلي يكتسح بتروجيت برباعية نظيفة ويقترب بقوة من صدارة الزمالك

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً كاسحاً في مساء اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019 على حساب ضيفه فريق بتروجيت بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة التاسعة، إضافة إلى مروان محسن في الدقيقة الحادية والثلاثين، وأيضاً الأنجولي جيرالدو دا كوستا في الدقيقة التاسعة والستين، وأخيراً كريم نيدفيد في الدقيقة الخامسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 51 نقطة ليرتقي مباشرة إلى المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن غريمه التقليدي فريق الزمالك صاحب الصدارة، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق بتروجيت عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

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