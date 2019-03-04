موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 5/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والعين، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة مضيفه فريق العين الإماراتي في ديربي خليجي مرتقب في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق نادي العين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والعين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والعين، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والعين في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والعين

موعد مباراة الهلال والعين، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة مضيفه فريق العين الإماراتي في ديربي خليجي مرتقب في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والعين تحديداً في تمام الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والعين، سوف تكون مباراة الهلال والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والعين والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والعين، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق العين في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تحقيق أفضل بداية ممكنة له في مشواره في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا في العام الحالي.

ولا شك أن فريق الهلال يعلم جيداً مدى أهمية ضربة البداية في مشواره الآسيوي، وخاصة وأن الزعيم يُعتبر هو أكثر الأندية المرشحة من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2019، وذلك نظراً إلى الإمكانيات الفنية الهائلة التي تتواجد في تشكيلة فريق الهلال في الموسم الحالي.

ولم تكتفِ إدارة نادي الهلال بذلك وحسب، بل إنها قامت أيضاً بتدعيم الإطار الفني لفريق الهلال في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال إقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من منصب المدير الفني، ومن ثم تعيين المدرب الكرواتي زوران ماميتش بدلاً منه على أمل قيادة الزعيم نحو المجد الآسيوي بعد غياب طويل عن منصة التتويج.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هلالية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق العين على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق العين قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الهلال، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الوضع يبدو مغايراً بشكل عام بالنسبة إلى فريق العين قبل انطلاقة مشواره في دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق العين قد فقد في الفترة الماضية العديد من ركائزه الأساسية، وذلك بعد رحيل كلاً من النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن إضافة إلى النجم المصري حسين الشحات، وأيضاً رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي بات مدرباً لِفريق الهلال في الوقت الراهن.

وتبقى آمال جماهير نادي العين معلقة بشكل كبير على التشكيلة الحالية لفريق العين من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، وخاصة بعدما قامت إدارة النادي بالتعاقد مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو ليتولى منصب المدير الفني للفريق.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق العين بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: محمد أحمد / إسماعيل أحمد / محمد فايز / شيوتاني.

خط الوسط: تونغو دومبيا / محمد عبدالرحمن / عامر عبدالرحمن / ريان يسلم / كايو.

خط الهجوم: ماركوس بيرغ.

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