موعد مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 5/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والسد، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه فريق السد القطري في ديربي خليجي مرتقب في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق نادي السد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والسد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والسد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والسد في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي والسد

موعد مباراة الأهلي والسد، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه فريق السد القطري في ديربي خليجي مرتقب في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والسد تحديداً في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والسد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والسد، سوف تكون مباراة الأهلي والسد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والسد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والسد، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق السد في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تحقيق أفضل بداية ممكنة له في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وبكل تأكيد يعلم فريق الأهلي أن النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، سوف تكون بمثابة الهدف الرئيسي بالنسبة له مثلها مثل مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك نظراً لأن فريق الأهلي فقد كامل حظوظه بنسبة مؤكدة في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

ولكن وفي الوقت ذاته يبقى التساؤل حول مدى قدرة فريق الأهلي على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، علماً بأن التعويل بشكل كامل سوف يكون على المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي الذي تولى مؤخراً منصب المدير الفني لفريق الأهلي.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق السد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / باولو دياز / سانتوس / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نوح الموسى / كلاوديو بايزا / سلمان المؤشر / نيكولاي ستانسيو.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق السد قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال آسيا، وخاصة وأن فريق السد يطمح هذه المرة في التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا بعد أن وصل إلى محطة الدور نصف النهائي في نسخة العام الماضي 2018.

أما على الصعيد المحلي يبدو فريق السد في وضعية مثالية للغاية أيضاً بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى منافسه في هذه المباراة فريق الأهلي، حيث يتربع فريق السد في الوقت الحالي على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري نجوم قطر.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق السد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سعد الدوسري.

خط الدفاع: حامد إسماعيل / بيدرو ميغيل / خوخي بوعلام / عبدالكريم حسن.

خط الوسط: علي أسد / وو أونغ / غابي فيرنانديث.

خط الهجوم: حسن الهيدوس / أكرم عفيف / بغداد بونجاح.

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