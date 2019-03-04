صدام جديد بين الأهلي واتحاد الكرة..والسبب “تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون” !

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شهدت الساعات الأخيرة من مساء اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019 صداماً جديداً بين النادي الأهلي وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب قيام الأخير بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز لمدة 24 ساعة بناءً على طلب نادي الزمالك لِمشاركته الأفريقية.

وقد بدأ الصدام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حيث أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ من خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء اليوم الإثنين عبر شاشة قناة “الأهلي” أنه لا يوجد أي داعي على الإطلاق من أجل تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب لمدة 24 ساعة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أنه ليس من العدل والإنصاف أن يرتاح نادي الزمالك لمدة 24 ساعة لأنه قادم من أفريقيا، وذلك بعكس النادي الأهلي الذي لم يُعامل بنفس الإنصاف لأنه قادم من الساحل الشمالي وليس من أفريقيا.

كما شدد أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته على أن النادي الأهلي سبق له وأن طلب تأجيل مباراة له في شهر فبراير الماضي مع فريق حرس الحدود بسبب المشاركة الأفريقية أيضاً، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض حينها طلب التأجيل بشكل قاطع.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي ليس من هواة المشاكل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل ما يطلبه النادي الأهلي هو تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين جميع الأندية المصرية وخاصة الأندية المشاركة في المسابقات الأفريقية.

أما الرد على هذه التصريحات القوية من طرف النادي الأهلي فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً من خلال تصريحات تليفزيونية أيضاً في مساء اليوم الإثنين عبر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

حيث أكد عامر حسين في تصريحاته أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لا تقوم بمجاملة أي نادي مصري على الإطلاق على حساب نادي آخر، ويكفي الإشارة فقط إلى الهجوم الشرس الذي تعرضت له لجنة المسابقات في الدور الأول من عمر الموسم الحالي بسبب تأجيل 12 مباراة للنادي الأهلي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عامر حسين إلى أن النادي الأهلي كان يرغب في شهر فبراير الماضي في تأجيل مباراته مع فريق حرس الحدود لأجل غير مسمى، وذلك بعكس نادي الزمالك الذي طلب تأجيل مباراته مع فريق المقاولون العرب لمدة 24 ساعة فقط لا غير.

كما شدد أيضاً عامر حسين في تصريحاته على أنه يتعجب بشدة من اعتراض النادي الأهلي على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب لمدة 24 ساعة، وخاصة وأن النادي الأهلي لن يخوض سوى مباراتين فقط لا غير في شهر مارس الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز وهو أمر غير معقول تماماً.

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