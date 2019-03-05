تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والعين في مباراة اليوم بدوري أبطال آسيا

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يشهد ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق العين الإماراتي ضيفه فريق الهلال السعودي في ديربي خليجي مرتقب، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والعين تحديداً في تمام الساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 19:20 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الهلال والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق العين:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبد الله عطيف / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق العين المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الهلال:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: محمد أحمد / إسماعيل أحمد / محمد فايز / شيوتاني.

خط الوسط: تونغو دومبيا / محمد عبدالرحمن / عامر عبدالرحمن / ريان يسلم / كايو.

خط الهجوم: ماركوس بيرغ.

المدير الفني: الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الهلال والعين على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الهلال، يمتَلك في رصيده 55 نقطة، خاض 22 جولة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز الثاني: فريق العين، يمتلك في رصيده 35 نقطة، خاض 17 جولة، دوري الخليج العربي.

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