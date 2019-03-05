الأهلي في صدام ناري اليوم مع السد بدوري أبطال آسيا..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي السعودي ضيفه فريق السد القطري في ديربي خليجي مرتقب، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والسد تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والسد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق السد:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / باولو دياز / سانتوس / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نوح الموسى / كلاوديو بايزا / سلمان المؤشر / نيكولاس ستانسيو.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق السد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: سعد الدوسري.

خط الدفاع: حامد إسماعيل / بيدرو ميغيل / خوخي بوعلام / عبدالكريم حسن.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / وو أونغ / علي أسد.

خط الهجوم: حسن الهيدوس / أكرم عفيف / بغداد بونجاح.

المدير الفني: البرتغالي فيريرا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي والسد على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الخامس: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 37 نقطة، خاض 22 جولة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز الأول: فريق السد، يمتلك في رصيده 47 نقطة، خاض 18 جولة، دوري نجوم قطر.

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