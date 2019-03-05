تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وأياكس في مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية ضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أياكس أمستردام:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق أياكس أمستردام المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي / ماتايس دي ليخت / ديلي بليند / نيكولاس.

خط الوسط: دوني فان دي بيك / فرانكي دي يونج / لاسه شونه.

خط الهجوم: حكيم زياش / ديفيد نيريس / دوسان تاديتش.

المدير الفني: الهولندي إِريك تيِن هاج.

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