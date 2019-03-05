دورتموند في صدام مرتقب اليوم مع توتنهام بدوري أبطال أوروبا..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 على ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق بوروسيا دورتموند المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / مانويل أكانجيِ / دان أكسيل زاجادوُ / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: توماس ديلاني / أكسل فيتسل / جادون سانشو / ماركو رويس / ماريو غوتسه.

خط الهجوم: باكو ألكاسير.

المدير الفني: السويسري لوسيان فافر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / هاري وينكس / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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