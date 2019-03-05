لاسارتي يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب في يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس 2019 على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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وجاءت قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: إسلام محارب / عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / ناصر ماهر / حسين الشحات / جونيور أجايي / رمضان صبحي / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق الأهلي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في فجر يوم غداً الأربعاء، علماً بأن فريق الأهلي كان قد حقق فوزاً باهراً للغاية في مباراته الماضية في مساء يوم أمس الإثنين، وذلك على حساب ضيفه فريق بتروجيت بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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