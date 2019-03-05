موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الاربعاء 6/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عشاق نادي باريس سان جيرمان وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات باريس سان جيرمان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، يدخل فريق باريس سان جيرمان غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو الخسارة بفارق هدف وحيد على أقل تقدير من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق باريس سان جيرمان يُعتبر هو المرشح الأبرز من أجل التأهل إلى الدور المقبل، وخاصة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد، مما يؤكد بدوره على استحالة عودة فريق مانشستر يونايتد في مباراة الإياب.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق باريس سان جيرمان سوف يستفيد أيضاً من الغيابات المؤثرة في صفوف ضيفه فريق مانشستر يونايتد، إضافة إلى المساندة الجماهيرية الكبيرة التي سوف يحظى بها الفريق الباريسي من طرف جماهيره في مدرجات ملعب حديقة الأمراء.

ويأمل عشاق نادي باريس سان جيرمان في الذهاب هذه المرة إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وليس الاكتفاء بما تم تحقيقه في المواسم القليلة الماضية مع العلم بأن أبعد محطة وصل لها فريق باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت الدور ربع النهائي في عام 2016.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة باريسية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / كيمبيمبيِ / خوان بيرنات.

خط الوسط: ماركينيوس / ماركو فيراتي / داني ألفيس.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / يوليان دراكسلر / كيليان مبابي.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق المستحيل من خلال إقصاء الفريق الباريسي من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولعل ما قد يُساعد فريق مانشستر يونايتد على تحقيق هدفه بنسبة كبيرة، أنه سوف يخوض مباراة الإياب بدون أي ضغوطات على الإطلاق، وخاصة وأنه بات يعلم جيداً أن فريق باريس سان جيرمان بات هو الأقرب من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه ذهاباً بهدفين مقابل لا شيء.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق مانشستر يونايتد أيضاً أنه في حاجة إلى معجزة من أجل إقصاء فريق باريس سان جيرمان، وخاصة في ظل الإصابات العديدة التي يُعاني منها فريق الشياطين الحمر قبل موعد هذه المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: إيريك بايلي / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: أشلي يونج / ماكتوميناي / فريد / أندرياس بيريرا / لوك شو.

خط الوسط: ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

إقرأ أيضاً: لاسارتي يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا