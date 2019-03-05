القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الاربعاء 6/3/2019 في دوري أبطال أوروبا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، يتطلع عشاق كرة القدم الأوروبية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، يرغب كل عاشق لنادي باريس سان جيرمان وأيضاً كل عاشق لنادي مانشستر يونايتد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في مساء يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الأوروبية وخاصة عشاق نادي باريس سان جيرمان وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد متابعة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت HD1 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD14 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي باريس سان جيرمان إضافة إلى عشاق نادي مانشستر يونايتد وأيضاً عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في مساء يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً في الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

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