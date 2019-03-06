تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في مباراة اليوم

Advertisements

يشهد ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس في مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / كيمبيمبيِ / خوان بيرنات.

خط الوسط: ماركينيوس / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / يوليان دراكسلر / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: إيريك بايلي / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: أشلي يونج / ماكتوميناي / فريد / أندرياس بيريرا / لوك شو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق باريس سان جيرمان، يمتلك في رصيده 71 نقطة، خاض 26 جولة، الدوري الفرنسي.

المركز الرابع: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 58 نقطة، خاض 29 جولة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الاربعاء 6/3/2019 في دوري أبطال أوروبا