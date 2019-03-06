الأهلي يتلقى ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه لمدة طويلة بسبب الإصابة

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تلقى النادي الأهلي وعشاقه في كل مكان ضربة موجعة للغاية اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019، وذلك بعد تأكد غياب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

حيث أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء عن تأكد غياب نجمه حمدي فتحي متوسط الميدان لمدة طويلة عن الملاعب، وذلك على إثر الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية التي خاضها المارد الأحمر أمام نظيره فريق بتروجيت.

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وقد أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود اليوم الأربعاء أن الفحوصات التي أجراها متوسط الميدان حمدي فتحي، أثبتت تعرضه إلى إصابة قوية بتمزق في العضلة الخلفية، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من الغيابات في صفوف النادي الأهلي بسبب الإصابات.

وعن مدة غياب النجم حمدي فتحي عن الملاعب، شدد الدكتور خالد محمود على أن اللاعب سوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف تقريباً، وذلك من أجل تلقي العلاج اللازم في تلك الفترة إضافة إلى خوضه البرنامج التأهيلي الخاص به عقب تماثله للشفاء، ومن ثم سوف يعود بعدها مباشرة من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي.

وكان النجم حمدي فتحي قد تعرض إلى تلك الإصابة في مساء يوم الإثنين الماضي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في المباراة التي فاز فيها فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق بتروجيت بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى إثر هذه الإصابة سوف يغيب النجم حمدي فتحي عن بعض المباريات الهامة للغاية التي سوف يخوضها المارد الأحمر في الفترة القادمة، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ولعل أبرز المباريات التي سوف يغيب عنها النجم حمدي فتحي بسبب الإصابة، هي المباراة القادمة أمام المضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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