تعرف على تشكيل روما المتوقع في مباراة اليوم أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا

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يستعد فريق روما الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق بورتو البرتغالي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 على ملعب دراجاو على أرض دولة البرتغال، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة روما وبوُرتو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة روما وبوُرتو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية، كما ستكون مباراة روما وبورتو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق روما المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بورتو:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كريستانتي / لورينزو بيلجريني.

خط الهجوم: نيكولو زانيولو / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو.

المدير الفني: الإيطالي دي فرانشيسكو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق بورتو المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق روما:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس.

خط الدفاع: إيدير ميليِتاو / فيليب مونتيرو / كيبلير بيبي / أليكس تيليس.

خط الوسط: دانيلو بيريرا / هيكتور هيريرا / أوتافيو / ياسين براهيمي.

خط الهجوم: فرانسيسكو سواريس / فرناندو دوس سانتوس.

المدير الفني: البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من روما وبورتو حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019.

المركز الخامس: فريق روما، يمتلك في رصيده 44 نقطة، خاض 26 جولة، الدوري الإيطالي.

المركز الثاني: فريق بورتو، يمتَلك في رصيده 57 نقطة، خاض 24 جولة، الدوري البرتغالي.

وكان فريق روما قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق بورتو في مباراة الذهاب منذ أسبوعين بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

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