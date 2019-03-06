بعد تراجع مستواه مؤخراً..ماذا يحتاج محمد صلاح لِيستعيد حاسته التهديفية ؟!

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بات تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في الآونة الأخيرة محلاً للجدل بشكل واضح للغاية في مختلف وسائل الإعلام الإنجليزية، وخاصة وأن ذلك التراجع كان له تأثيراً سلبياً للغاية على نتائج فريق ليفربول في الفترة الماضية على كافة المستويات.

وفي الموسم الحالي لم يتمكن النجم المصري محمد صلاح من التألق بشكل ملفت مثلما كان الحال في الموسم الماضي، ولعل ما ساهم في ذلك أيضاً بشكل واضح هو تراجع مستوى كلاً من النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو إضافة إلى النجم السنغالي ساديو ماني.

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وعلى الرغم من نجاح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل 17 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، إلا أن ذلك المعدل لا يُقارن على الإطلاق بما حققه في نفس ذلك التوقيت من الموسم الماضي.

أما الأمر الملفت للغاية فهو عدم فعالية النجم المصري محمد صلاح في الموسم الحالي في المباريات الكبيرة، وهو ما ساهم أيضاً في وضع فريق ليفربول على المحك على كافة المستويات المحلية أو حتى القارية.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ليفربول قد فقد في مطلع الأسبوع الحالي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح حامل اللقب فريق مانشستر سيتي، وإضافة إلى ذلك ينتظر فريق الريدز مهمة في غاية التعقيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.

أما عن مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي وأيضاً مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، فقد تم إقصاء فريق ليفربول من كلاهما في وقت مبكر، وهو الأمر الذي يجعل فريق ليفربول مهدداً بإمكانية الخروج من الموسم الحالي خالي الوفاض دون أن يتمكن من التتويج بأي لقب على الإطلاق مثلما كان الحال تماماً طوال السنوات الماضية.

ومن جانبه يتوجب على الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول إيجاد الحلول المناسبة في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وذلك حتى يضمن عودة النجم المصري محمد صلاح من جديد إلى مستواه المعهود.

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