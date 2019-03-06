قرار هام من مدرب الزمالك قبل مواجهة جور ماهيا بكأس الكونفدرالية

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اتخذ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 قراراً هاماً للغاية، وذلك على هامش تحضيرات أبناء القلعة البيضاء من أجل الاستعداد للمباراة القادمة أمام فريق جور ماهيا الكيني في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

حيث قرر المدير الفني السويسري كريستيان جروس دخول فريقه الزمالك في معسكر مغلق في ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية انطلاقاً من صباح يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس 2019، وذلك حتى يكون الفريق جاهزاً وفي أفضل حالاته قبل 24 ساعة فقط من المباراة التي سوف تُقام في مساء يوم الأحد القادم.

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ويسعى المدير الفني السويسري كريستيان جروس لوضع لاعبيه في حالة كبيرة للغاية من التركيز قبل خوض هذه المباراة المهمة للغاية، وخاصة وأن فريق الزمالك لن ينفعه أي نتيجة سوى الفوز دون سواه في حالة أراد التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق الزمالك سوف يسعى أيضاً للثار من فريق جور ماهيا، وذلك عقب الخسارة التاريخية والقاسية التي تعرض لها الفارس الأبيض خارج أرضه على يد مضيفه فريق جور ماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض دولة كينيا في أولى جولات دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ولا يزال فريق الزمالك يمتلك مفتاح التأهل إلى الدور ربع النهائي بأقدامه وليس بأقدام منافسيه، علماً بأن فريق الزمالك يجد نفسه حالياً متواجداً في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بعدما تمكن من حصد 5 نقاط بعد مرور أول أربع جولات من دور المجموعات.

وبالتالي فإن فوز فريق الزمالك في مباراته القادمة على حساب ضيفه فريق جور ماهيا، سوف يرتقي به مباشرة إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، وذلك نظراً لأن رصيده سوف يرتفع إلى 8 نقاط أي بفارق نقطتين عن فريق جور ماهيا الذي يمتلك في رصيده 6 نقاط الآن.

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