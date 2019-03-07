تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام رين بالدوري الأوروبي

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يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق رين الفرنسي في مساء اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 على أرض دولة فرنسا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال ورين تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال ورين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسِنال ورين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق رين:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / هينريك مخيتاريان / مسعود أوزيل / أرون رامسي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق رين المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: توماس كوبيك.

خط الدفاع: هماري تراوري / داميان دا سيلفا / ميكسر / مهدي زفان.

خط الوسط: بنجامين بوريجايد / بنيامين أندري / إِسماعيلا سار / حاتم بن عرفة / رومان ديل كاستيو.

خط الهجوم: مباي نيانغ.

المدير الفني: الفرنسي جوليان ستيفان.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من أرسنال ورين حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الخامس: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 57 نقطة، خاض 29 جولة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز العاشر: فريق رين، يمتلك في رصيده 37 نقطة، خاض 26 جولة، الدوري الفرنسي.

وكان فريق أرسنال قد نجح في تخطي عقبة فريق باتي بوريسوف البيلاروسي في دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك كان فريق رين قد نجح في تخطي عقبة فريق ريال بيتيس الإسباني في دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي أيضاً.

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