إنتر في مهمة صعبة اليوم أمام فرانكفورت بالدوري الأوروبي..تعرف على تشكيل إنتر المتوقع

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يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في مساء اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وآينتراخت فرانكفورت تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إنتر وآينتراخت فرانكفورت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنتر وآينتراخت فرانكفورت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / ميلان سكريِنيار / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: ماتياس فيسينو / مارسيلو بروزوفيتش / ماتيو بوليتانو / بورخا فاليرو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إنتر:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: ألمامي توري / مارتن هينتيرغير / ديكا.

خط الوسط: ماكوتو هاسيبي / سيباستيان رودي / داني دا كوستا / فيليب كوستيتش / ميات جاتشينوفيتش.

خط الهجوم: أنتي ريبيتش / سيباستيان هولر.

المدير الفني: النمساوي أدولف هوُتر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من إنتر وآينتراخت فرانكفورت حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 47 نقطة، خاض 26 جولة، الدوري الإيطالي.

المركز الخامس: فريق آينتراخت فرانكفورت، يمتلك في رصيده 40 نقطة، خاض 24 جولة، الدوري الألماني.

وكان فريق إنتر قد نجح في إقصاء فريق رابيد فيينا النمساوي من دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك كان فريق آينتراخت فرانكفورت قد نجح في إقصاء فريق شاختار الأوكراني من الدور ذاته.

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