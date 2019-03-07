تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام دينامو كييف بالدوري الأوروبي

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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق دينامو كييف الأوكراني في مساء اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ودينامو كييف تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي ودينامو كييف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي ودينامو كييف منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق دينامو كييف:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق دينامو كييف المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: دينيس بويكو.

خط الدفاع: توماز كيدزيوُرا / مايِكتيا بوردا / أرتيم شابانوف / فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: فولوديمير شيبيليف / فيتالي بويالسكي / فيكتور تسيهانكوف / ميكولا شابارينكو / بنيامين فيرييتش.

خط الهجوم: فران سول.

المدير الفني: الأوكراني ألكسندر خاتسكيِفيتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من تشيلسي ودينامو كييف حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز السادس: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 56 نقطة، خاض 28 جولة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الثاني: فريق دينامو كييف، يمتلك في رصيده 44 نقطة، خاض 20 جولة، الدوري الأوكراني.

وكان فريق تشيلسي قد نجح في إقصاء فريق مالمو السويدي من دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك كان فريق دينامو كييف قد نجح في إقصاء فريق أولمبياكوس اليوناني من الدور ذاته.

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