قبل مواجهة فيتا كلوب..محمد يوسف يؤكد صعوبة مهمة الأهلي في الكونغو

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تحدث الكابتن محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 عن المباراة القادمة الصعبة، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد الكابتن محمد يوسف أن المباراة القادمة لفريق الأهلي أمام مضيفه فريق فيتا كلوب لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل بعض الصعوبات التي تواجه المارد الأحمر قبل موعد هذه المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن جميع لاعبي فريق الأهلي يُعانون بشدة من الإرهاق البدني، وذلك بسبب الرحلة الشاقة للغاية التي قطعتها بعثة فريق الأهلي انطلاقاً من العاصمة المصرية القاهرة وحتى وصلت إلى أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما شدد أيضاً الكابتن محمد يوسف في تصريحاته على أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، وخاصة في ظل أرضية الميدان السيئة التي سوف تُقام عليها المباراة، إضافة إلى الظروف المناخية المغايرة تماماً لما هو عليه الحال في جمهورية مصر العربية.

وعن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي من هذه المباراة، أكد الكابتن محمد يوسف أن المارد الأحمر سوف يسعى لتحقيق الفوز دون سواه في هذه المباراة، وخاصة وأن ذلك الانتصار سوف يجعله يحسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، وأيضاً بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

أما عن المنافسة الشرسة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي، شدد الكابتن محمد يوسف على أن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد طالب جميع اللاعبين بضرورة التركيز بشكل كامل في الوقت الحالي على مسابقة دوري أبطال أفريقيا فقط لا غير.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن محمد يوسف أن فريق فيتا كلوب يُعتبر من الأندية المميزة للغاية على أرضها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق الأهلي قد درس جيداً كافة نقاط القوة والضعف في فريق فيتا كلوب.

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